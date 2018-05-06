Süper Lig'de üçlü averaja göre kim şampiyon olacak?
Süper Lig'de üçlü averajda kim şampiyon olur?
Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Medipol Başakşehir 32. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve kritik bir 2 puan bıraktı. Yaşanan bu kayıptan sonra gözler hafta sonu oynanacak karşılaşmalara çevrildi.
- 5.5.2018 13:20
- Güncelleme: 6.5.2018 01:46
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Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
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Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'
Toplam 4
Yorum
seda super olur bu cocuk paylasilmayacak,ancak terim onu pisircekki olsun
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PFDK Fenerbahçe'yi derbide hükmen galip ilan etti
Toplam 5
Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
Süper Lig'de üçlü averaja göre kim şampiyon olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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