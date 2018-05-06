Süper Lig'de üçlü averaja göre kim şampiyon olacak? – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Süper Lig'de üçlü averaja göre kim şampiyon olacak?

    Süper Lig'de üçlü averaja göre kim şampiyon olacak?

    Süper Lig'de üçlü averajda kim şampiyon olur?

    Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Medipol Başakşehir 32. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve kritik bir 2 puan bıraktı. Yaşanan bu kayıptan sonra gözler hafta sonu oynanacak karşılaşmalara çevrildi.

    1. 5.5.2018 13:20
    2. Güncelleme: 6.5.2018 01:46
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