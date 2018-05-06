Şenol Güneş genç Kartallara ilgi göstermedi
Şenol Güneş, bu sezon gençlerle ilgilenmedi. Oğuzhan'dan faydalanamayan tecrübeli hoca, Larin'i sadece 7 dakika kullandı.
ALTYAPIDAN GELEN OLMADI
Beşiktaş'ta uzun süredir alt yapıdan oyuncu gelmemesi dikkat çekerken; Orkan dışında kiralıktan dönmesi beklenen oyuncu da yok... Kiralıklar Mitrovic, Boyko ve Aras'a 'dönmesin' gözüyle bakılıyor. Almanya ve Fransa'dan gelen Marlon, Oğuzhan ile Gani'den bir şey çıkmadı.
- 6.5.2018
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Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
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Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'
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Yorum
seda super olur bu cocuk paylasilmayacak,ancak terim onu pisircekki olsun
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PFDK Fenerbahçe'yi derbide hükmen galip ilan etti
Toplam 5
Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
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