Şenol Güneş genç Kartallara ilgi göstermedi – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    genç Kartallara ilgi göstermedi

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> genç Kartallara ilgi göstermedi

    , bu sezon gençlerle ilgilenmedi. Oğuzhan'dan faydalanamayan tecrübeli hoca, Larin'i sadece 7 dakika kullandı.

    , bu sezon gençlerle ilgilenmedi. Oğuzhan'dan faydalanamayan tecrübeli hoca, Larin'i sadece 7 dakika kullandı. Genç Fatih Aksoy 18 dakika oynarken, kaleci Utku bir kez kupa maçında sahaya çıktı. Orkan Çınar 'a, Mitrovic ise 'a gönderildi.


    ALTYAPIDAN GELEN OLMADI
    Beşiktaş'ta uzun süredir alt yapıdan oyuncu gelmemesi dikkat çekerken; Orkan dışında kiralıktan dönmesi beklenen oyuncu da yok... Kiralıklar Mitrovic, Boyko ve Aras'a 'dönmesin' gözüyle bakılıyor. Almanya ve Fransa'dan gelen Marlon, Oğuzhan ile Gani'den bir şey çıkmadı.
    1. 6.5.2018
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