Güneş’in 100’ü gülüyor – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Güneş’in 100’ü gülüyor

    Güneş’in 100’ü gülüyor

    , ’ın başında 100’üncü lig maçına çıkarak ‘dalya’ diyecek

    Yarın akşam 'u konuk edecek 'ta teknik direktör , siyah-beyazlı ekibin başında 'dalya' heyecanı yaşayacak. Beşiktaş'ta, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlı ekibin başında 100. kez sahada olacak. Siyah-beyazlı ekip, 65 yaşındaki teknik direktör yönetiminde 3 sezonda 99 lig maçına çıktı. Bunların 66'sından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 20 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Güneş'in görev yaptığı 3 sezonda rakiplerine 13 kez yenildi. Siyah-beyazlı ekip, Güneş döneminde %66,6 galibiyet oranı yakaladı. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandırarak maç başına 2 gol buldu. Siyah-beyazlılar, kalesinde ise 92 gol gördü.

    KARTAL'I İKİ KEZ YÜKSEK UÇURDU
    Şenol Güneş, görev aldığı 3 sezonda Beşiktaş'ı 2 kez şampiyonluğa taşıdı. Siyah-beyazlı ekiple ilk sezonu olan 2015-2016'da şampiyonluk kupasını kaldıran tecrübeli teknik adam, geçen sezon da takımına bir kez daha aynı sevinci yaşattı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde bu sezon zirvenin gerisinde kaldı.


    1. 6.5.2018
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