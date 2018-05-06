Beşiktaş'ta Kayseri hazırlığı aralıksız sürüyor – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'ta hazırlığı aralıksız sürüyor

    Beşiktaş'ta Kayseri hazırlığı aralıksız sürüyor

    , maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    , maçı hazırlıklarını sürdürdü. Güneş yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas, dar alanda top kontrolü ve minik kale maç yaptı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar ile yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
    1. 6.5.2018
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