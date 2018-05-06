Aboubakar için kiralama esprisi – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    için kiralama esprisi

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    'ın yeniden 'a döneceği iddiası günün konusu oldu.

    'ın yeniden 'a döneceği iddiası günün konusu oldu. Portekiz basını Porto'nun şampiyonluğunda 15 golle pay sahibi olan, 'den 35 milyon euro'luk teklif alan Kamerunlu için 'ın yaptığı iddia edilen teklifin 'espri olsun' diye yapılmış olacağını yazdı.
    1. 6.5.2018
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