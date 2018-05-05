Tribünlerde şov zamanı – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Tribünlerde şov zamanı

    Tribünlerde şov zamanı

    taraftarı pazartesi oynanacak maçında takımı bağrına basmaya hazırlanıyor.

    taraftarı pazartesi oynanacak maçında takımı bağrına basmaya hazırlanıyor. G.Saray'a karşı kaybeden takımlarını Samandıra'da karşılayan siyah-beyazlı taraftarların ve yönetime de büyük destek verecekleri belirtildi.
    1. 5.5.2018
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