Süper Lig'de üçlü averaja göre kim şampiyon olacak?
Süper Lig'de üçlü averajda kim şampiyon olur?
Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Medipol Başakşehir 32. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve kritik bir 2 puan bıraktı. Yaşanan bu kayıptan sonra gözler hafta sonu oynanacak karşılaşmalara çevrildi.
- 5.5.2018 13:20
- Güncelleme: 5.5.2018 13:25
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 50
Yorum
VEDAT BURSA DA MAÇA ÇIKMAZ ARTIK NASIL OLSA SİZ ALIŞTINIZ
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Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 11
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maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 5
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birisi süper olur.
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