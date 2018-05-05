Şenol Güneş, Beşiktaş ile ligde "dalya" diyecek – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    , ile ligde "dalya" diyecek

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>, <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> ile ligde "dalya" diyecek

    Spor Toto 'in 32. haftasında 7 Mayıs Pazartesi günü 'u konuk edecek 'ta , siyah-beyazlı ekibin başında "dalya" heyecanı yaşayacak.

    , 2015-2016 sezonunda göreve başlayan Güneş yönetiminde 99 lig mücadelesine çıktı. , karşılaşmasıyla siyah-beyazlı ekibin başında 100. kez sahada olacak.

    Siyah-beyazlı ekip, 65 yaşındaki yönetiminde 3 sezonda 99 lig maçına çıktı. Bunların 66'sından galibiyetle ayrılan , 20 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Güneş'in görev yaptığı 3 sezonda rakiplerine 13 kez yenildi. Siyah-beyazlı ekip, Güneş döneminde yüzde 66,6 galibiyet oranı yakaladı.

    Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandırarak maç başına 2 gol buldu. Siyah-beyazlılar, kalesinde ise 92 gol gördü.

    Güneş ile lig maçları
    Beşiktaş'ın Güneş yönetimindeki performansı şöyle:

    Sezon Maç Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Gol Yediği Gol Puan
    2017-2018 31 18 8 5 59 27 62
    2016-2017 34 23 8 3 73 30 77
    2015-2016 34 25 4 5 75 35 79
    TOPLAM 99 66 20 13 207 92 218


    Beşiktaş'ı 2 kez şampiyonluğa taşıdı
    , görev aldığı 3 sezonda Beşiktaş'ı 2 kez şampiyonluğa taşıdı.

    Siyah-beyazlı ekiple ilk sezonu olan 2015-2016'da şampiyonluk kupasını kaldıran tecrübeli teknik adam, geçen sezon da takımına bir kez daha aynı sevinci yaşattı.

    Beşiktaş, Güneş yönetiminde bu sezon zirvenin gerisinde kaldı.

    "Dalya"yı buruk kutlayacak
    Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında "dalya"yı buruk bir şekilde kutlayacak.

    Siyah-beyazlı ekibi geride kalan 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan Güneş, derbisinde alınan 2-0'lık yenilginin ardından 4. sıraya kadar geriledi.

    Tecrübeli teknik adam, ayrıca 'nda ile oynanan maçta gerilimli günler yaşadı.

    Siyah-beyazlı taraftarların, 100. lig maçında Şenol Güneş'e büyük destek vermesi bekleniyor.

    1. 5.5.2018 11:26
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