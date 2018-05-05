PFDK Fenerbahçe'yi derbide hükmen galip ilan etti
TFF, Beşiktaş hakkında alınan nihai kararı açıkladı. PFDK, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesine karar verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.05.2018 tarih ve 77 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin; 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;
1- (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,
2-TÜRKİYE KUPASI'NDAN İHRAÇ EDİLMESİNE,
3-TAKİP EDEN SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA ALINMAMASINA,
4-2017 - 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI'NIN TİCARİ HAKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN ÖDÜLLERİN İADESİNE,
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
- 5.5.2018 12:24
- Güncelleme: 5.5.2018 13:21
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 50
Yorum
VEDAT BURSA DA MAÇA ÇIKMAZ ARTIK NASIL OLSA SİZ ALIŞTINIZ
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Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!
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maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 5
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birisi süper olur.
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