Orkan Çınar’a çağrı – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’a çağrı

    Orkan Çınar’a çağrı

    Devre arasında 'a kiralanan 'ın geri çağırılması bekleniyor.

    Devre arasında 'a kiralanan 'ın geri çağırılması bekleniyor. 'in Lens'in yerine düşündüğü ancak yönetimin Konya'ya kiraladığı genç futbolcunun, yeni sezonda forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 5.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orkan Çınar’a çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN