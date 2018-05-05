Burak Yılmaz Beşiktaş'ta! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Burak Yılmaz Beşiktaş'ta!

    Burak Yılmaz Beşiktaş'ta!

    Beşiktaş'ın Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

    1. 5.5.2018 01:04
    2. Güncelleme: 5.5.2018 01:17
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