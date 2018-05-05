Beşiktaş'tan Türkiye Kupası için sevk ve savunma! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'tan için sevk ve savunma!

    Beşiktaş'tan Türkiye Kupası için sevk ve savunma!

    Hukuk Müşavirliği, 'ı, Ziraat yarı final rövanş maçına çıkmadığı için 'ya sevk etti.

    Hukuk Müşavirliği, 'ı, Ziraat yarı final rövanş maçına çıkmadığı için 'ya sevk etti. Gün içinde savunmasını gönderen siyah-beyazlılar, "Bu sezon kazanılan para haklarının geri alınmamasına, 2018-19'da Türkiye Kupası'ndan men cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istiyoruz" talebinde bulundu.
    1. 5.5.2018
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