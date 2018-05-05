Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Beşiktaş'ın net borcu 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL olarak açıklandı.
Beşiktaş Kulübü'nün 2. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapılıyor.
Başkan Fikret Orman'ın özel işleri nedeniyle katılmadığı toplantıda yönetim kurulundan 8 üye yer aldı. Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasının ardından Denetleme Kurulu tarafından Beşiktaş'ın borcu açıklandı.
Verilen rakamlara göre Beşiktaş'ın net borcu 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL oldu.
Divan Kurulu, 2. başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşması ile devam ediyor.
- 5.5.2018 11:25
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Toplam 5
Yorum
birisi süper olur.
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Yorum
avci iyi hoca trabzona gitmeli orada şampiyonluk görebilir taraftar destegi etkili yarisin sonlarında bsks de sonunu getiremiyor
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Toplam 4
Yorum
giresunlu Yaaa,Ardayi tranfer etmeseydiniz simdi acik ara sampiyon olacaktiniz.bu zat transfer edilerek takimin kimyasi bozuldu.
Beşiktaş'ın net borcu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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