Beşiktaş'ın net borcu açıklandı – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'ın net borcu açıklandı

    Beşiktaş'ın net borcu açıklandı

    'ın net borcu 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL olarak açıklandı.

    Beşiktaş Kulübü'nün 2. Olağan toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapılıyor.

    Başkan 'ın özel işleri nedeniyle katılmadığı toplantıda yönetim kurulundan 8 üye yer aldı. Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün açılış konuşmasının ardından Denetleme Kurulu tarafından 'ın borcu açıklandı.

    Verilen rakamlara göre Beşiktaş'ın net borcu 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL oldu.

    Divan Kurulu, 2. başkan 'nin konuşması ile devam ediyor.

    1. 5.5.2018 11:25
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