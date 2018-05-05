Beşiktaş - Kayserispor maçı biletleri satışta – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    - maçı biletleri satışta

    Beşiktaş - Kayserispor maçı biletleri satışta

    , 7 Mayıs pazartesi günü saat 20.00'da 'da ile karşılaşacak.

    , 7 Mayıs pazartesi günü saat 20.00'da 'da ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri dün satışa çıktı. Bilet fiyatları 80 ila 245 TL arasında değişiyor. VIP tribün 650, 1903 Tribün biletleri 650-750 TL'den satışa sunuldu.
    1. 5.5.2018
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