Başkan Bedir: "Oynayacağız" – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Başkan : "Oynayacağız"

    Başkan Bedir: "Oynayacağız"

    'ye daha önce "Programımızı pazar gününe ayarladık, başka bir güne çekilirse maça çıkamayabiliriz" diyerek ertelemeye tepki gösteren Başkanı Erol , "Pazartesi maçımıza çıkacağız. Polemiklerden uzak durmaya çalışıyoruz" dedi.

    'ye daha önce "Programımızı pazar gününe ayarladık, başka bir güne çekilirse maça çıkamayabiliriz" diyerek ertelemeye tepki gösteren Başkanı Erol , "Pazartesi maçımıza çıkacağız. Polemiklerden uzak durmaya çalışıyoruz" dedi.
    1. 5.5.2018
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