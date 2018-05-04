Zirvede Güneş ve Quaresma var – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Zirvede Güneş ve Quaresma var

    Zirvede Güneş ve Quaresma var

    Nisan ayı spor bülteni açıklandı. Türkiye ve dünyada gazete manşetlerinde, olaylı geçen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi vardı. Yaşanan olaylar futbola gölge düşürürken, dünya basını Şenol Güneş'in başından yaralanmasını manşetlere taşıdı.

    1. 4.5.2018 14:56
    2. Güncelleme: 4.5.2018 15:09
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