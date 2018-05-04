Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'a kötü haber – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'nda maçına çıkmayan 'a kötü haber

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'a kötü haber

    'nda 'yle yapması gereken maça çıkmayan , 'ya sevk edildi.

    TFF'den yapılan açıklama şöyle:

    "Hukuk Müşavirliği'nce 04.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

    BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli A.Ş.- A.Ş. müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

    1. 4.5.2018 13:27
    2. Güncelleme: 4.5.2018 13:39
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