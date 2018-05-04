Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'a kötü haber
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yle yapması gereken maça çıkmayan Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi.
"Hukuk Müşavirliği'nce 04.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 4.5.2018 13:27
- Güncelleme: 4.5.2018 13:39
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
inşallah uefa avrupadan men etmesin de
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
Normal Normal 3 temmuz 2011 kumpası olmasa daha fazla gelir elde eder sportif açıdan ilk 4 yıldızı takan olabilirdi. Bunlar kesin
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Beşiktaş derbiye çıkmadı! İşte dakika dakika Kadıköy'de yaşananlar
Toplam 10
Yorum
İhtiyar Kurt 2 yıldır kollanarak FB ve GS-a rakip olarak gösterilmek istenen BJK nihayet layık olduğu,hak ettiği sıralara doğru iniş yapmaktadır. Adalet!
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