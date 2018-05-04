Tolga Zengin sürprizi – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    sürprizi

    Tolga Zengin sürprizi

    İtalyanlar AC Milan’ın, Donnaruma’nın yedeği olarak ’den ile ’tan Tolga’yı düşündüğünü iddia etti.

    İTALYANLAR Milan'ın, Donnaruma'nın yedeği olarak 'den ile 'tan Tolga'yı düşündüğünü iddia etti. Sky Premium'da yer alan iddiaya göre Milan'ın futbolu bırakma kararı alan 42 yaşındaki Storari'nin yerine 37 yaşındaki Reina'yı düşünürken; diğer aday ise yedekliği sorun etmeyecek Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan ..
    1. 4.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tolga Zengin sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN