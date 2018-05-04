Talisca 40 milyon €
SAMBACIDAN 36 GOL, 11 ASİST
Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, bugüne kadar siyah-beyazlı formasla 77 resmi maçta görev yaptı. İki sezon içerisinde rakip filelere 36 gol gönderen sambacı, 11 de asist yaparken; toplam 47 gole direkt olarak katkıda bulundu.
- 4.5.2018
-
Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihi ziyaret!
Toplam 7
Yorum
BORDO MAVİ TS RİZE KARDEŞTİR
-
Anlatsana Cyle Larin!
Toplam 1
Yorum
karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
-
Fenerbahçe'ye Ashley Young'dan yeşil ışık
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
Talisca 40 milyon € haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.