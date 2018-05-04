Talisca 40 milyon € – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    40 milyon €

    Talisca 40 milyon €
    'ı n elinde sambacının bonservisini almak için 21 milyon euro'luk opsiyon hakkı var. ise sözleşmesini bir yıl daha uzattığı Talisca'nın sözleşmesine 40 milyon euro'luk satın alma bedeli koydu. Bu yüzden başta Wolverhampton olmak üzere pek çok takım Benfica'nın değil Beşiktaş'ın kapısını çalıyor. Son olarak İngiliz ekibi için 29 milyon euro teklif edip, "Talisca'yı iki sezonda bedelsiz oynattınız sayın" teklifini yaptı.

    SAMBACIDAN 36 GOL, 11 ASİST
    Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, bugüne kadar siyah-beyazlı formasla 77 resmi maçta görev yaptı. İki sezon içerisinde rakip filelere 36 gönderen sambacı, 11 de asist yaparken; toplam 47 gole direkt olarak katkıda bulundu.
    1. 4.5.2018
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