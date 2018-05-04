Tahkim Kurulu cezaları onadı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    cezaları onadı

    <a href="/index/tahkim-kurulu?id=5b1cc8b9-b2a8-4bea-80ec-97fe0f065110" class="" rel="tag">Tahkim Kurulu</a> cezaları onadı

    , F.Bahçe- derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezaları onadı

    Kararda, " kulübü görevlisi Erdinç Gültekin'in rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

    PFDK YİNE AFFETMEDİ
    kulübü, G.Saray derbisindeki saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle ceza aldı. Açıklamada. "Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200 bin TL, saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezasına; ayrıca bazı bloktaki taraftarlara da 1 maç men cezası verildi" denildi.
    1. 4.5.2018
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