Tahkim Kurulu cezaları onadı
Tahkim Kurulu, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezaları onadı
PFDK YİNE AFFETMEDİ
Beşiktaş kulübü, G.Saray derbisindeki saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle ceza aldı. Açıklamada. "Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200 bin TL, saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezasına; ayrıca bazı bloktaki taraftarlara da 1 maç men cezası verildi" denildi.
- 4.5.2018
-
Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihi ziyaret!
Toplam 7
Yorum
BORDO MAVİ TS RİZE KARDEŞTİR
-
Anlatsana Cyle Larin!
Toplam 1
Yorum
karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
-
Fenerbahçe'ye Ashley Young'dan yeşil ışık
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
Tahkim Kurulu cezaları onadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.