Ryan Babel’e teklif yağıyor – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    ’e teklif yağıyor

    <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a>’e teklif yağıyor

    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yıldızını tekrar parlattığı isimlerden birisi olan Ryan Babel, özellikle bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    1. 4.5.2018 03:18
    2. Güncelleme: 4.5.2018 04:13
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