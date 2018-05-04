İstatistikler iyi gelmedi

Süper Ligin topa en çok sahip olan,ceza sahasına en çok top atan, maç başına 16.4 şutla en fazla şut atan ve 7.2 isabetli şutla rakipleri en fazla zorlayan takım olmasına rağmen geride kaldı.toplamda 73, maç başına 3.4 şut asisi ile ve toplamda 386, maç başına da 18.2 ceza alanına topla istatistiklerde en tepede yer aldı.