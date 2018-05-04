Gökhan Töre’den iddialara yanıt – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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HEPSİ
    04 Mayıs 2018, Cuma
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    ’den iddialara yanıt

    Gökhan Töre’den iddialara yanıt

    'ın milli oyuncusu , hakkında çıkan transfer iddialarına açıklık

    Töre, aracılığıyla basında çıkan ayrılık iddiaları için, "Eşim Esra Bilgiç Töre, diziden yeni sezon hikayesinin değiştirilmesi sebebiyle ayrıldı. Sebebini anlamadığımız bir şekilde benimle bağlantı kurulmaya çalışılan haberler tamamen asılsızdır. Eşimin kariyerini destekliyorum. İlginiz için çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.
    1. 4.5.2018
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