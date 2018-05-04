Galatasaray maçında kırmızı kart gören Tosic, Kayserispor maçında oynayacak mı?

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, 57'nci dakikadan başlaması gereken Fenerbahçe maçına çıkmamalarına rağmen, talimatlara göre Tosic'in cezasını çekmiş sayıldığını ve Kayserispor maçında oynamasına engel bir durumun olmadığını bildirdi.