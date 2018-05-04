Derbide çıldırttılar! – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Derbide çıldırttılar!

    Derbide çıldırttılar!

    'ın deplasmanda oynadığı G.Saray derbisinde, siyah-beyazlıların yıldızları ve Lens, taraftarların tepkisini topladı

    İspanyol forvet, maç 0-0 devam ederken 20'inci dakikada kaçırdığı müsait pozisyonla (Muslera'ya karşı karşıya) Beşiktaşlı taraftarlara adeta saç baş yoldurdu. 35'te sakatlanarak oyundan çıkan 'nun yerine oyuna giden Lens de, İspanyol forvet gibi büyük tepki aldı. Hollandalı, kritik derbire yaptığı basit top kayıplarıyla tepki toplarken; iki yıldızın da gelecek sezon 'ta forma giyme şansları zor görünüyor.
    1. 4.5.2018
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