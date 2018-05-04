Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün oynanması planlanan maçta elenecek takımın 32. hafta müsabakasının, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılacağını duyurdu. Beşiktaş dünkü kupa maçına çıkmadığı için hükmen yenik sayılacak. Resmi sitede Beşiktaş'ın maç tarihi 7 Mayıs Pazartesi saat 20:00 olarak güncellendi.

Daha önce maçın tarihinin değişmesi halinde maça çıkamayabileceklerini açıklayan Kayserispor'dan bir açıklama daha geldi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Programımızı yaptık. Maça çıkacağız." dedi.