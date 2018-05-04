Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün oynanması planlanan maçta elenecek takımın 32. hafta müsabakasının, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılacağını duyurdu. Beşiktaş dünkü kupa maçına çıkmadığı için hükmen yenik sayılacak. Resmi sitede Beşiktaş'ın maç tarihi 7 Mayıs Pazartesi saat 20:00 olarak güncellendi.
Daha önce maçın tarihinin değişmesi halinde maça çıkamayabileceklerini açıklayan Kayserispor'dan bir açıklama daha geldi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Programımızı yaptık. Maça çıkacağız." dedi.
- 4.5.2018 11:13
- Güncelleme: 4.5.2018 11:48
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
inşallah uefa avrupadan men etmesin de
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
Normal Normal 3 temmuz 2011 kumpası olmasa daha fazla gelir elde eder sportif açıdan ilk 4 yıldızı takan olabilirdi. Bunlar kesin
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Beşiktaş derbiye çıkmadı! İşte dakika dakika Kadıköy'de yaşananlar
Toplam 10
Yorum
İhtiyar Kurt 2 yıldır kollanarak FB ve GS-a rakip olarak gösterilmek istenen BJK nihayet layık olduğu,hak ettiği sıralara doğru iniş yapmaktadır. Adalet!
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