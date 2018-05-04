Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta? – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    - maçı ne zaman saat kaçta?

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> maçı ne zaman saat kaçta?

    (), - maçının gününü değiştirdi.

    , yarı finalinde ile arasında dün oynanması planlanan maçta elenecek takımın 32. hafta müsabakasının, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılacağını duyurdu. dünkü kupa maçına çıkmadığı için hükmen yenik sayılacak. Resmi sitede 'ın maç tarihi 7 Mayıs Pazartesi saat 20:00 olarak güncellendi.

    Daha önce maçın tarihinin değişmesi halinde maça çıkamayabileceklerini açıklayan 'dan bir açıklama daha geldi. Başkanı Erol Bedir, "Programımızı yaptık. Maça çıkacağız." dedi.

    1. 4.5.2018 11:13
    2. Güncelleme: 4.5.2018 11:48
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