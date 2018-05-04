Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan kurtuluş reçetesi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüplerin yaşadığı mali krizin aşılması yolunda atılması gereken adımları açıkladı.
ESKİ DOSTLAR BULUŞTU
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile G.Saray eski başkanı Dursun Özbek, forumdan önce bir araya gelerek sohbet etti.
- 4.5.2018
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BORDO MAVİ TS RİZE KARDEŞTİR
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Anlatsana Cyle Larin!
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karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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