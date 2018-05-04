Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan kurtuluş reçetesi – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Başkanı ’dan kurtuluş reçetesi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Başkanı <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>’dan kurtuluş reçetesi

    Başkanı , kulüplerin yaşadığı mali krizin aşılması yolunda atılması gereken adımları açıkladı.

    Kulüpler Birliği ve Başkanı Fikret Orman, mali kriz yaşayan kulüplere reçete yazdı. En önemli şeylerden birinin 'in global marka değerini artırmak olduğunu belirten Orman, "Kulüpler Birliği olarak 'yi de özelinde daha büyütmek amacındayız. Daha büyüttüğümüz zaman ne olacak? Daha kaliteli futbolculara daha ucuz fiyata 'ye getireceğiz. Cenk Tosun örneğinde olduğu gibi yüksek bedellerle futbolcu satışları gelecektir" dedi. Orman, "Acilen yapmamız gerekenler; Finansal Fair Play ile alakalı adımlar atılması. Turkuvaz Grubu'na çok teşekkür ediyorum. Güzel bir düşünce. İnşallah bunun devamı gelir" diye konuştu.



    ESKİ DOSTLAR BULUŞTU
    Başkanı ile G.Saray eski başkanı Dursun Özbek, forumdan önce bir araya gelerek sohbet etti.
    1. 4.5.2018
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