Tosic Kayseri’de forma giyebilir – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tosic Kayseri’de forma giyebilir

    Tosic Kayseri’de forma giyebilir

     derbisinde direkt kırmızı gören Tosic'e 1 maç ceza verilmesi bekleniyor.

    derbisinde direkt kırmızı gören Tosic'e 1 maç ceza verilmesi bekleniyor. Tosic bu cezayı F.Bahçe ile oynanması gereken erteleme maçında çekecek. , F.Bahçe maçına çıkmasa bile talimatına göre Tosic bu maçta oynamış sayılacak ve eğer 1 maç ceza alırsa hafta sonu ligde oynanacak Kayseri maçında forma giyebilecek.
    1. 3.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tosic Kayseri’de forma giyebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN