Şenol Güneş: "Türkiye konuşuyor" – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    : " konuşuyor"

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>: "<a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a> konuşuyor"

    Beşiktaş Teknik Direktörü , derbisinin ardından verilen 2 gün izinde soluğu 'da aldı.

    Beşiktaş Teknik Direktörü , derbisinin ardından verilen 2 gün izinde soluğu 'da aldı. Güneş, dün sabah kahvaltı yaptığı mekanın önünde bekleyen gazetecilere soruları yanıtlamayacağını söyledi. Usta hoca, Beşiktaş'tan ayrılacağı iddialarının sorulmasına ise kısa bir cevap verip " konuşuyor" demekle yetindi. Öte yandan, bir grup taraftar, maçında başından yaralanan Güneş'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunup, ilgi gösterdi. Mekan çıkışında vatandaşları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektiren tecrübeli çalıştırıcıya ve Necip de eşlik etti.
    1. 3.5.2018
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