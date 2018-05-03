Kombinelere yoğun ilgi – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    Kombinelere yoğun ilgi

    Kombinelere yoğun ilgi

    sezonu için kombineye sahip taraftarların ile kombine yenileme ve yer değiştirmek işlemleri başladı.

    sezonu için kombineye sahip taraftarların ile kombine yenileme ve yer değiştirmek işlemleri başladı. Çok sayıda siyah-beyazlı taraftar, işlemlerini gerçekleştirmek için Vodafone Park Kombine Satış Ofisi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kombine işlemleri 10 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek.
    1. 3.5.2018
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