İşte Beşiktaş'ın yeni hedefi! – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    İşte 'ın yeni hedefi!

    İşte <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın yeni hedefi!

    Şampiyonluk hesapları yaparken G.Saray yenilgisi sonrası 4. sıraya inen Beşiktaş'ta hesaplar artık Şampiyonlar Ligi'ne katılmak üzerine yapılmaya başlandı.

    1. 3.5.2018
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