Fellaini: "Her teklife açığım" – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    : "Her teklife açığım"

    Fellaini: "Her teklife açığım"

    Sezon başı ve devre arasında adı ile dedikodularına karışan , geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı.

    Sezon başı ve devre arasında adı ile dedikodularına karışan , geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı. "Her şeye açığım" diyen Belçikalı, "Farklı yerleri keşfetmeyi çok sever, ve gittiğim yere asla gitmiş olmak için gitmem. Eğer gidersem, ailemle beraber giderim. Benimle ilgilenen birçok kulüp var. Neler olacağını göreceğiz" ifadeleriyle açık kapı bıraktı.
    1. 3.5.2018
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