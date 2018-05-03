‘Cenk’i satarsan şansın kalmaz’ – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    ‘Cenk’i satarsan şansın kalmaz’

    ‘Cenk’i satarsan şansın kalmaz’

    Dünyaca ünlü spor kanalı , 'de şampiyonluk yarışını değerlendirdiği haberinde 'ın şansının kalmadığını belirterek bunu 'un transferine bağladı.

    Dünyaca ünlü spor kanalı , 'de şampiyonluk yarışını değerlendirdiği haberinde 'ın şansının kalmadığını belirterek bunu 'un transferine bağladı. Haberde siyah-beyazlıların Cenk Tosun'u satarak şampiyonluk yarışında geri düştüğü belirtildi ve "En iyi oyuncularını ocak ayında sattılar" denildi.
    1. 3.5.2018
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