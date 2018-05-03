Beşiktaş'ta Şenol Güneş'e Alex Ferguson modeli!
Beşiktaş'ta her şey Şenol Güneş için... Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray mağlubiyeti sonrası veda eder gibi bir konuşma yapınca yönetim harekete geçti. Şenol Güneş'e büyük imtiyazlar verilmeye hazırlanıyor.
- 2.5.2018 19:05
- Güncelleme: 3.5.2018 01:51
-
Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 7
Yorum
cano herkes puan kaybedecek de sen neden her maçta 4,5 gol atabiliyosun aykut efendi.bunun hikmetini anlat da bilelim.
-
Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 1
Yorum
Aslan Cok iyi olur,yasi 31 ama vücut yasi 28 gibi
-
Fatih Terim: Fenerbahçe gibi olmayalım!
Toplam 9
Yorum
karado gülme komşüna gelir başına.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'e Alex Ferguson modeli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.