Beşiktaş'ta Chicharito sesleri – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    'ta Chicharito sesleri

    Beşiktaş'ta Chicharito sesleri

    Cenk Tosun gittikten sonra forvette sıkıntı yaşayan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Hedefteki isim ise West Ham United forması giyen Chicharito lakaplı Javier Hernandez…

    1. 3.5.2018 11:15
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