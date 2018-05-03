Beşiktaş'a tahkimden ret! – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    'a tahkimden ret!

    Beşiktaş'a tahkimden ret!

    , ’ın ‘ derbisinin kaldığı yerden oynanması’ kararına yaptığı tüm itirazları oy birliğiyle reddetti

    , 'ın, yarı finalinde F.Bahçe ile tatil edilen maçı için TFF'nin verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına yaptığı itirazı reddetti. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yapılan müzakere neticesinde duruşma talebinin reddine, başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oy birliği ile karar verilmiştir." Beşiktaş'ın, söz konusu itirazı şu şekildeydi: 1-Erteleme kararının iptal edilmesi. 2-Ertelemenin talimata uygun olarak kabul edilmesi. 3-'nin hükmen mağlup sayılması. 4-Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesi.

    HAVANDA SU DÖVMEK
    Tahkim'in 'Federasyon yönetimi yanlış karar vemiştir. Beşiktaş hükmen galip olmalıdır' deme yetkisi yok. En fazla 'Yanlış karar, yönetim tekrar görüşsün' der. Bilemedin 'Maç tekrar oynansın' der. Demez ama hadi dedi diyelim. Maç için zaten tekrar oynanma kararı verilmiş. Beşiktaş da sahaya çıkmayacağını söylemiş. Bu şartlarda Tahkim'e niye başvurdular? Ben hiç anlamadım. Havanda su dövmektir bu. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu...
    1. 3.5.2018
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