Beşiktaş'a tahkimden ret!
Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın ‘Fenerbahçe derbisinin kaldığı yerden oynanması’ kararına yaptığı tüm itirazları oy birliğiyle reddetti
HAVANDA SU DÖVMEK
Tahkim'in 'Federasyon yönetimi yanlış karar vemiştir. Beşiktaş hükmen galip olmalıdır' deme yetkisi yok. En fazla 'Yanlış karar, yönetim tekrar görüşsün' der. Bilemedin 'Maç tekrar oynansın' der. Demez ama hadi dedi diyelim. Maç için zaten tekrar oynanma kararı verilmiş. Beşiktaş da sahaya çıkmayacağını söylemiş. Bu şartlarda Tahkim'e niye başvurdular? Ben hiç anlamadım. Havanda su dövmektir bu. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu...
- 3.5.2018
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 7
Yorum
cano herkes puan kaybedecek de sen neden her maçta 4,5 gol atabiliyosun aykut efendi.bunun hikmetini anlat da bilelim.
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 1
Yorum
Aslan Cok iyi olur,yasi 31 ama vücut yasi 28 gibi
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Fatih Terim: Fenerbahçe gibi olmayalım!
Toplam 9
Yorum
karado gülme komşüna gelir başına.
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