Avrupa'da Atiba gibisi yok
Topu adeta ayaklarına yapıştıran Atiba Hutchinson neredeyse hiç top kaybetmezken pas isabet oranında görülmemiş bir istatistik yakaladı.
- 3.5.2018 10:41
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Nani dönmek istiyor
Toplam 2
Yorum
karado çitlik mi burası
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Serdar Aziz'e İnter talip
Toplam 1
Yorum
ali kırcı GS bile 4.5 m euro 4 oyuncuya almıştı 12 milyon eurodan aşağısı kabul görmez..
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Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi! İşte istenen bonservis ücreti...
Toplam 2
Yorum
ali kırcı İspanya da Celta Vigo Emre Mor takasını önermiş deniyor..
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