Avrupa'da Atiba gibisi yok – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Avrupa'da gibisi yok

    Avrupa'da Atiba gibisi yok

    Topu adeta ayaklarına yapıştıran Atiba Hutchinson neredeyse hiç top kaybetmezken pas isabet oranında görülmemiş bir istatistik yakaladı.

    1. 3.5.2018 10:41
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