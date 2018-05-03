Anlatsana Cyle Larin! – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    Anlatsana Cyle Larin!

    Anlatsana Cyle Larin!

    'ın devre arasında 'den kadrosuna kattığı Cyle Larin, kulüp dergisine özel açıklamalarda bulunmuştu.

    'ın devre arasında 'den kadrosuna kattığı Cyle Larin, kulüp dergisine özel açıklamalarda bulunmuştu. Kanadalı golcü, küçükken futbolcu olacağını düşünmediğini ve aslında buz hokeyci olduğunu söylemişti. Bu röportajın yayımlanması üzerine Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ise resmi Twitter hesabından çok ilginç bir paylaşım yaptı. 'ın golcüsüne bir mesaj gönderen Buz Hokeyi Federasyonu, "Neden futbol, anlatsana biraz?" ifadesini kullandı.

    1. 3.5.2018
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