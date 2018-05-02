Türkiye Kupası'nda tekrar maçı yarın
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamı yarın yapılacak.
İki takım arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı almıştı.
Beşiktaş, Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da 57. dakikadan başlayacak karşılaşmaya çıkmaması durumunda, derbiyle ilgili nihai kararı ve finale çıkan takımı yine TFF açıklayacak.
İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta yapılan ilk maç 2-2 tamamlanmıştı.
FENERBAHÇE SAHAYA ÇIKACAK
Fenerbahçe, rakibi kararını değiştirmese bile statü gereği sahaya çıkacak.
Sarı-lacivertliler sahada belli bir süre bekledikten sonra, maçın hakemi Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerçekçesiyle derbiyi bir kez daha tatil edecek.
Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.
KUPA STATÜSÜNDEKİ 8. MADDENİN 1. HÜKMÜNDE ŞU İFADELER YER ALIYOR:
"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."
KUPA FİNALİ DİYARBAKIR'DA
Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakası 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanacak.
Kupada finale kalan ilk takım Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor olmuştu.
Derbinin sonucuna göre de ikinci finalist takım belli olacak.
- 2.5.2018 10:39
- Güncelleme: 2.5.2018 10:40
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Toplam 4
Yorum
kor bu adama geleceğin messi si deniyordu gelmeden. Fiyasko çıktı? daha hiç oynamadı adam bizde bu gazla çalışma olayı bi bitse guzel olucak
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Rıza Kayaalp 8. kez Avrupa şampiyonu oldu
Toplam 5
Yorum
gsli Helal kardesim
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Carole’dan Fatih Terim'e mesaj var
Toplam 3
Yorum
gsli sen buyuk bir hataydin tekrarlanmiyacak gule gule
Türkiye Kupası'nda tekrar maçı yarın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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