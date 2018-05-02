Şenol Güneş'ten o iddilara yanıt – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ten o iddilara yanıt

    Şenol Güneş'ten o iddilara yanıt

    Beşiktaş Teknik Direktörü , yurt dışına başka bir takıma gideceği iddialarına yönelik konuştu.

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoran çıkışında görüntülenen Güneş, iddialara yönelik bir soruyu "Türkiye konuşuyor." diyerek yanıtladı.

    Öte yandan, bir grup taraftar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan yarı final rövanş maçında başından yaralanan Güneş'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunup, ilgi gösterdi.

    'e, bulunduğu merkezde, siyah-beyazlı futbolculardan Tolga Zengin ve Necip Uysal'ın da eşlik ettiği öğrenildi.

    1. 2.5.2018 14:11
    2. Güncelleme: 2.5.2018 14:28
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