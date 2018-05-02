Şenol Güneş'ten o iddilara yanıt
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yurt dışına başka bir takıma gideceği iddialarına yönelik konuştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoran çıkışında görüntülenen Güneş, iddialara yönelik bir soruyu "Türkiye konuşuyor." diyerek yanıtladı.
Öte yandan, bir grup taraftar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan yarı final rövanş maçında başından yaralanan Güneş'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunup, ilgi gösterdi.
Şenol Güneş'e, bulunduğu merkezde, siyah-beyazlı futbolculardan Tolga Zengin ve Necip Uysal'ın da eşlik ettiği öğrenildi.
- 2.5.2018 14:11
- Güncelleme: 2.5.2018 14:28
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Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi seferberliği
Toplam 3
Yorum
NET. TOLGA VE ŞENOL HOCA LİGE VE KUPAYA HAVLU ATTIRDILAR..GEREKSİZDİ.
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Alman Bild gazetesi Cüney Çakır'ı eleştirdi
Toplam 1
Yorum
mehmet ş. liginde bir takım hakemlerle nasıl finale yükselir.çok güzel örneği real madrid juventus ve münih maçları gösterdi ki uefa nın isteğibu
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Şenol Güneş'ten o iddilara yanıt
Toplam 1
Yorum
şerefee fener maçının baş aktörleri kutlama yapsın..kaybedilen ligi ve kupayı.
Şenol Güneş'ten o iddilara yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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