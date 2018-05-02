Şenol Güneş'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre teknik direktör Şenol Güneş ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor. Peki bu sürece nasıl gelindi? İşte Güneş'i Türkiye'den ayrılmaya iten nedenler ve yeni adresi ile alacağı yıllık ücrete dair bilgiler...