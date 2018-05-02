Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'tan ayrılıyor

    Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor

    Beşiktaş yönetimi bu sezon bekleneni veremeyen oyuncuların başında olan Alvaro Negredo'yla yolları ayırmak için harekete geçti.

    1. 2.5.2018 15:34
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