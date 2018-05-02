Beşiktaş yönetimi bu sezon bekleneni veremeyen oyuncuların başında olan Alvaro Negredo'yla yolları ayırmak için harekete geçti.
- 2.5.2018 15:34
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Ozan Tufan kalmak istiyor
Toplam 1
Yorum
sami biz de kalmani hic istemiyoruz. geldigin yere defol git
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 9
Yorum
ALİ ERDEN TOLGAY OGUZHAN LENS LOWE NEGRODOGİTSİN YETER
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Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi seferberliği
Toplam 3
Yorum
NET. TOLGA VE ŞENOL HOCA LİGE VE KUPAYA HAVLU ATTIRDILAR..GEREKSİZDİ.
Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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