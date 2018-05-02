Cyle Larin: "Buz hokeyi oynadım!" – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Cyle : "Buz hokeyi oynadım!"

    Cyle <a href="/index/larin?id=36a3c8fc-2b68-4896-8dad-41a910ab710b" class="" rel="tag">Larin</a>: "Buz hokeyi oynadım!"
    'ın yeni transferi Cyle , buz hokeyi oynarken futbolcu olduğunu söyledi. Kanadalı oyuncu, "Buz hokeyciydim aslında. Büyüyünce bir futbolcu olacağımı düşünmemiştim. Altyapıda oynamaya başlamam da tesadüfi oldu. Bir arkadaşımın babasının tavsiyesi sonrasında futbola başladım" diye konuştu.
    1. 2.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cyle : "Buz hokeyi oynadım!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN