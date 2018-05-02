Beşiktaş'ta sorgu zamanı!
Beşiktaş'ın yeni transferlerinin performansları tartışma yarattı. Cenk Tosun haricindeki 4 santrfor (Negredo, Love, Larin, Pektemek) fileleri sadece 10 kez havalandırdı. Sunderland'dan 5.6 milyon euro ödenerek alınan Jeremain Lens, 1 gol atarken hiç asist yapamadı .Kiralıktan dönen Gökhan Töre yine sakatlandı ve 8 ay oynamadı. Vida, toplam 3 kez 90 dakika sahada kaldı.
SUSKUN GOLCÜLER
İspanyol forvet Negredo; 35 gol iddiasıyla girdiği sezonu sadece 7 gol ile tamamladı. Oysa bu sayı Demba Ba'da 18, Mario Gomez'de 26, Aboubakar'da ise 12'ydi ve Aboubakar'ın 12 gol attığı sezonun gerçek golcüsü Cenk Tosun 20 gol atmıştı. Cenk'in yerini doldurması için transfer edilen Cyle Larin ve Vagner Love da beklenenin çok çok uzağında kaldı. Love 2 gol atarken, Larin ise 7 maçta kadroya girmesine rağmen bir maçta 7 dakika süre alabildi ve 1 gol attı. Mustafa Pektemek ise 31 maçın tamamında kadroda kendine yer buldu, ancak 44 dakika ile bir devre edecek süreyi bile alamadı ve gol atamadı.
HAYAL KIRIKLIĞI LENS
F.Bahçe'de geçirdiği başarılı sezonun ardından 5.6 milyon euro ödenerek Sunderland'den transfer edilen Jeremain Lens, Beşiktaş camiası için şüphesiz bu sezonun en büyük hayal kırıklığı transferi oldu. 11 maça 11'de başlayan Hollandalı, Trabzonspor maçı haricinde hiç bir maçı 90 dakika tamamlayamadı ve genelde tepkilerle saha kenarına geldi. Lens, oynadığı maçlarda skor katkısı yapmaktan uzak çalım denemeleri, yetişemediği toplar ve isabetsiz ortaları ile akıllarda kaldı ve gönderilmesi düşünülenler listesinin hep en üst sırasında yer aldı. Jeremain Lens, 31'inci hafta itibari ile sadece 1 gol atarken henüz asist yapamadı.
VİDA OTURMADI
Bu sezon takıma katılan diğer yeni oyunculardan Gökhan Töre ve Domagoj Vida da bekleneni veremeyen iki isim oldu. Kiralıktan geri dönen Gökhan Töre, sezon başı antrenmanında sakatlanarak 8 ay daha futboldan uzak kaldı. Devre arasında transfer edilen Vida da bekleneni veremeyen bir diğer isim. Vida sadece 4 maç 11'de görev alırken 90 dakika oynadığı maç sayısı 3 oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı ilk maçın 16'ncı dakikasında kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı ve 5-0'lık Bayern Münih yenilgisinin baş mimarlarından oldu.
EN İYİ YENİLER PEPE VE MEDEL
Beşiktaş'ın bu sezon takıma kattığı yeni isimlerden sadece Pepe ve Medel beklentilerin üzerine çıkarak takıma fazlasıyla katkı yaptı. Pepe, sakat ve cezalı olmadığı 23 maçın 22'sinde 90 dakika forma giydi ve takım savunmasının lideri oldu. Kilolarından kurtulduktan sonra sağ bek, stoper ve orta saha olmak üzere 9 maça onbirde başlayan Medel, son 6 ayda takımın değişmez adamı ve taraftarın da sevdiği futbolculardan biri oldu.
- 2.5.2018
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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