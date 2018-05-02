Beşiktaş'ta Şenol Güneş'e Alex Fergusun modeli!
Beşiktaş'ta her şey Şenol Güneş için... Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray mağlubiyeti sonrası veda eder gibi bir konuşma yapınca yönetim harekete geçti. Şenol Güneş'e büyük imtiyazlar verilmeye hazırlanıyor.
- 2.5.2018 19:05
- Güncelleme: 2.5.2018 19:09
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 2
Yorum
GS ŞAMPİYON BELLİ, DİĞER SIRALAMALARI KONUŞALIM.
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Kayserispor Beşiktaş maçına çıkamayabilir
Toplam 1
Yorum
Kral Beşiktaşdan öğreniyorlar hep bunları.
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TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!
Toplam 1
Yorum
BİRİSİ ADİL OLAN SAHADAN KAÇAN BJK NİN HÜKMEN YENİLMESİDİR
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'e Alex Fergusun modeli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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