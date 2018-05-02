Beşiktaş'ta Şenol Güneş'e Alex Fergusun modeli! – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ta 'e Alex Fergusun modeli!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'e Alex Fergusun modeli!

    Beşiktaş'ta her şey Şenol Güneş için... Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray mağlubiyeti sonrası veda eder gibi bir konuşma yapınca yönetim harekete geçti. Şenol Güneş'e büyük imtiyazlar verilmeye hazırlanıyor.

    1. 2.5.2018 19:05
    2. Güncelleme: 2.5.2018 19:09
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