Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi seferberliği – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'ta Şampiyonlar Ligi seferberliği

    Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi seferberliği

    Bunu çok zor bir ihtimal olarak gören siyah-beyazlılar bu durumda kalan 3 maçını da kazanarak en azından Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak için yoğun çaba gösterecek.

    1. 2.5.2018 12:20
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