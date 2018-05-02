Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi seferberliği
Bunu çok zor bir ihtimal olarak gören siyah-beyazlılar bu durumda kalan 3 maçını da kazanarak en azından Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak için yoğun çaba gösterecek.
- 2.5.2018 12:20
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Fatih Bakın Tek yorum Negredo ,love, ve Lensi satın yalvarırım sıze yonetım yalvarırım satın su adamları
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Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu
Toplam 2
Yorum
TAM PUAN (10) MÜTHİŞ BİR GECEYDİ SÜPER MAÇ OLDU VE CÜNET ÇAKIR ÇOK ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ...KIRAN KIRANA MAÇ OLDU..HELAL OLSUN HAKEMİMİZE.
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Kartalım Bu sezon çok yanlış işler yapıldı en önemlileri ŞL. dönüşü lige adapte olamamak.Diğerleri de cenk i satmamız ve yanlış transferler.Ders olsn
Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi seferberliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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