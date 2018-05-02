Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ın transfer listesi belli oldu

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın transfer listesi belli oldu

    Bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta transfer stratejisi belli oldu.

    1. 2.5.2018 10:14
    2. Güncelleme: 2.5.2018 10:49
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