Beşiktaş'ın geleceğini rakipler belirleyecek – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ın geleceğini rakipler belirleyecek

    Beşiktaş'ın geleceğini rakipler belirleyecek

    Galatasaray mağlubiyetiyle ligde 4. sıraya gerileyen Beşiktaş'ta hedefi rakiplerin performansı belirleyecek. Kalan 3 maçı kazanarak yoluna devam etmek isteyen Kartal'ın ligdeki konumu, rakiplerin puan kaybıyla ortaya çıkacak.

    1. 1.5.2018 11:07
    2. Güncelleme: 2.5.2018 02:02
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