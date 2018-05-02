Beşiktaş, Kayserispor maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    , maçına hazırlanıyor

    Beşiktaş, Kayserispor maçına hazırlanıyor

    , 'in 32'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

    Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    ile yarın saat 20.30'da yarı final rövanşının erteleme mücadelesinde karşılaşması gereken, ancak 'na tepki olarak maça çıkmama kararı alan siyah beyazlılar, yarınki mücadeleye çıkmayarak Kayserispor maçının hazırlıklarını saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 2.5.2018 21:07
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