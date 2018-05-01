Talisca'dan İstiklal Marşı açıklaması – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'dan açıklaması

    Talisca'dan İstiklal Marşı açıklaması

    Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, sadece ülkesinin değil yaşadığı ülkenin de marşını bilmesi gerektiğini söyledi.

    1. 1.5.2018 12:57
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